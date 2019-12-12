Кучма напомнил о важности выполнения Минских соглашений

Новости Украины:Леонид Кучма настаивает на первоочередности выполнения блока по обеспечению безопасности Минских соглашений.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма настаивает на первоочередности выполнения блока по обеспечению безопасности на Донбассе в Минских соглашениях.

Об этом он заявил во время встречи с полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи.

"Леонид Кучма в очередной раз настоял на первоочередности выполнения именно безопасностного блока Минских соглашений - полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и вооружений, восстановление контроля над границей", - сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Также стороны обсудили двустороннее сотрудничество между Украиной и Японией.