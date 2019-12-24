Выплаты на детей: каким категория увеличили соцпомощь

Новости Бизнеса:Правительство увеличило социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью.

Кабинет министров Украины увеличил выплаты для семейных форм воспитания с 2020 года, сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Это очередной шаг последовательной социальной политики и выполнения обещаний нашей командой. Мы четко настроены отходить от интернатов и развивать семейные и приближенные к семейным формы воспитания детей и делаем все возможное для этого", - написала Соколовская своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, по ее словам, с целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа с 1 января 2020 года повышены размеры государственной соцпомощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью - с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

На сколько вырастут социальные выплаты

более чем 1 000 гривен ежемесячно для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Помощь составит не 2, а 2,5 прожиточных минимума;

более чем 3 000 гривен ежемесячно для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях. Выплаты вырастут с 2 до 3,5 прожиточных минимумов.

Также, повысился и размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям: с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка, до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка.

Каким будет прожиточный минимум в 2020 году

дети до 6 лет: с 1 января 2020 – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;

дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;

трудоспособные лица: с 1 января 2020 – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;

лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 гривен.

"Кроме того, мы заботимся о том, чтобы у украинцев не было задержек с получением выплат, поэтому наше решение позволит конечным получателям быстрее получать деньги. Если раньше большинство выплат шла субвенцией из государственного бюджета местным, то теперь будет финансироваться напрямую с бюджетной программы Минсоца", - добавила министр.

Среди прочего, Соколовская отметила, что принятие постановления гарантирует, что не будет процедурных задержек в начале года.