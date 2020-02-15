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Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
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Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления

Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
10:22 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Какой размер средней и минимальной пенсии в Украине и какие категории населения получают пенсии.

С 1 января 2020 года минимальная пенсия по возрасту у людей, достигших 65 лет, при наличии 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин страхового стажа – составляет 1889 гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

По категориям и размерам в 2020 году пенсии распределяются следующим образом:

  • 75,4% пенсионеров получают по возрасту (с учетом стажа) – 3064 гривны;
  • 2,8% получают по инвалидности – 2641 гривны;
  • 5,7% пенсионеров получают в случае потери кормильца – 2916 гривен;
  • 5,4% пенсионеров за выслугу лет – 4500 гривен;

0,7% получают социальные пенсии (минимальные выплаты для тех, кто не имеет стажа) – 1644 гривен.

1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 4,5% (на 74 гривны), то есть 1712 гривен. Последующее увеличение пенсионных выплат состоится 1 декабря. Тогда минимальная пенсия увеличится еще на 3,3% (на 57 гривен).

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По данным Пенсионного фонда:

  • 0,7% пенсионеров получают до 1500 гривен;
  • 34,8% – от 1501 гривны до 2000 гривен;
  • 34,2% – от 2001 гривны до 3000 гривен;
  • 12,4% – от 3001 гривны до 4000 гривен;
  • 6,3% – от 4001 гривны до 5000 гривен;
  • 9,3% пенсионеров – от 5001 гривны до 10000 гривен.

Пенсии по инвалидности

Для людей с инвалидностью сумма минимальной пенсии установлена на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Независимо от группы инвалидности размер минимальных пенсий для лиц с инвалидностью в 2020 году составляет:

  • с 1 января - 1638 гривен;
  • с 1 июля - 1712 гривен;
  • с 1 декабря - 1769 гривен.

Если учитывать группу инвалидности, то выплата пенсии осуществляется в следующем размере:

  • людям с инвалидностью I группы - 100% пенсии по возрасту;
  • людям с инвалидностью II группы - 90% пенсии по возрасту;
  • людям с инвалидностью III группы - 50% пенсии по возрасту.

Напомним, самые большие пенсии в Украине пока получают те, кто имел особые права, в частности, бывшие судьи, народные депутаты, прокуроры.

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По системе, которая сейчас действует в Украине, чтобы получать максимальную пенсию, украинцам нужно официально зарабатывать около 60 тысяч гривен в месяц и иметь 35 лет стажа.

Как сообщалось, в Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.

Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривни для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.

Напомним, до конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.

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