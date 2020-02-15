Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления

С 1 января 2020 года минимальная пенсия по возрасту у людей, достигших 65 лет, при наличии 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин страхового стажа – составляет 1889 гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
По категориям и размерам в 2020 году пенсии распределяются следующим образом:
0,7% получают социальные пенсии (минимальные выплаты для тех, кто не имеет стажа) – 1644 гривен.
1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 4,5% (на 74 гривны), то есть 1712 гривен. Последующее увеличение пенсионных выплат состоится 1 декабря. Тогда минимальная пенсия увеличится еще на 3,3% (на 57 гривен).
По данным Пенсионного фонда:
Пенсии по инвалидности
Для людей с инвалидностью сумма минимальной пенсии установлена на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Независимо от группы инвалидности размер минимальных пенсий для лиц с инвалидностью в 2020 году составляет:
Если учитывать группу инвалидности, то выплата пенсии осуществляется в следующем размере:
Напомним, самые большие пенсии в Украине пока получают те, кто имел особые права, в частности, бывшие судьи, народные депутаты, прокуроры.
По системе, которая сейчас действует в Украине, чтобы получать максимальную пенсию, украинцам нужно официально зарабатывать около 60 тысяч гривен в месяц и иметь 35 лет стажа.
Как сообщалось, в Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.
Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривни для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).
Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.
Напомним, до конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.