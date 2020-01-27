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В Украине треть пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен

В Украине треть пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен
14:08 Сегодня Телеграф ПФУ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Большинство выплат для пенсионеров колеблются в пределах от 1500 до 3000 грн.

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года. Большинство пенсионеров получают в пределах от 1500 до 3000 грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд в Facebook.

По данным ПФУ, получают выплаты:

до 1500 грн - 0,7% пенсионеров,

от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%,

от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%,

от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%,

от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%,

от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%,

свыше 10000 грн - 2,3%.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 года одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146,8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.

Как сообщалось, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь.

В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев.

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ПФУ, Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсионный возраст, Пенсия.
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