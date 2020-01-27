В Украине треть пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен

Новости Бизнеса:Большинство выплат для пенсионеров колеблются в пределах от 1500 до 3000 грн.

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о пенсионных выплатах по состоянию на 1 января 2020 года. Большинство пенсионеров получают в пределах от 1500 до 3000 грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд в Facebook.

По данным ПФУ, получают выплаты:

до 1500 грн - 0,7% пенсионеров,

от 1501 грн до 2000 грн - 34,8%,

от 2001 грн до 3000 грн - 34,2%,

от 3001 грн до 4000 грн - 12,4%,

от 4001 грн до 5000 грн - 6,3%,

от 5001 грн до 10000 грн - 9,3%,

свыше 10000 грн - 2,3%.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 года одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146,8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.

Как сообщалось, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь.

В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев.