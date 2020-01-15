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В Украине с апреля для женщин увеличится пенсионный возраст

В Украине с апреля для женщин увеличится пенсионный возраст
14:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев.

С первого апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Как сообщается, в 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

Например, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.

Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году

Начиная с 1 января 2028 пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста. 

Пенсионный фонд начал выплату пенсий в 2020 году

Отметим, право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

Напомним, общая численность пенсионеров, которым с 1 декабря текущего года провели перерасчет, составила 9,4 млн человек, непосредственно повышение коснулось 5,8 млн человек.

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ПФУ, Пенсионный фонд, Пенсионный возраст, Пенсия.
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