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Итоги перерасчета пенсий: кому и на сколько повысили

Итоги перерасчета пенсий: кому и на сколько повысили
15:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Размер минимальной пенсии по возрасту повышен с 1564 до 1638 грн.

Общая численность пенсионеров, которым с 1 декабря текущего года провели перерасчет, составила 9,4 млн человек, непосредственно повышение коснулось 5,8 млн человек.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook. По данным фонда, средняя сумма повышения составила 41,25 грн.

Перерасчет пенсий (сумма/количество пенсионеров):

до 100 грн – 5,61 млн;

от 100 до 300 грн – 145,9 тыс.;

от 300 до 500 грн – 29,3 тыс.;

от 500 до 700 грн – 7 тыс.;

более 700 грн – 18 тыс.

"Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2019", - говорится в сообщении фонда.

Размер минимальной пенсии по возрасту повышен с 1564 до 1638 грн. Также ПФУ провел перерасчет 227,7 тыс. выплат военным пенсионерам

Напомним, в декабре ПФУ утвердил средний размер зарплат за октябрь для расчета пенсий - он составил 9556,37 грн. В сентябре этот показатель был на уровне 9322,61 грн.

Кабмин предложил повысить прожиточный минимум вдвое

Как сообщалось, с 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличен с 2007 грн до 2102 грн. Изменения вступили в силу согласно Закону о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Как говорится в документе, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 декабря устанавливается в размере 2027 грн, а для основных социальных и демографических групп населения он будет таким: для трудоспособных лиц - 2102 грн (ранее - 2007 грн), для утративших трудоспособность - 1638 грн (был 1564 грн) для детей от 6 лет - 1779 грн (был 1699 грн) и от 6 до 18 лет - 2218 грн (ранее - 2118 грн).

Минимальная зарплата при этом не изменилась и составляет 4 173 грн. Отметим, пособие по безработице теперь составляет четыре прожиточных минимума или 8408 гривен.

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Кабмин, Пенсионный фонд, Пенсионеры, Прожиточный минимум, Пенсии, Перерасчет пенсий.
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