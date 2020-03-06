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В Минсоцполитики планируют сперва взяться за повышение пенсий

В Минсоцполитики планируют сперва взяться за повышение пенсий
14:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:Министр соцполитики собираются срочно подготовить проект о путях повышения социальной защиты.

Министр соцполитики Марина Лазебная поручила срочно подготовить предложения о путях повышения социальной защиты.

Об этом она сказала во время первой встречи с коллективом министерства, информирует прессслужба ведомства.

"Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых развивалась экономика нашей страны", - отметила Лазебная.

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По ее словам, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, - проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

Министр поручила срочно подготовить предложения о путях повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.

Марина Лазебная в 2013 - 2014 годах возглавляла Государственную службу занятости, с 2015 до 2019 года работала в проектах "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". С августа по октябрь 2019 года была председателем Государственной социальной службы, 4 марта 2020 года назначена на должность министра социальной политики.

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Украина, Пенсионеры, Финансы, Пенсии.
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