В Минсоцполитики планируют сперва взяться за повышение пенсий

Новости Бизнеса:Министр соцполитики собираются срочно подготовить проект о путях повышения социальной защиты.

Министр соцполитики Марина Лазебная поручила срочно подготовить предложения о путях повышения социальной защиты.

Об этом она сказала во время первой встречи с коллективом министерства, информирует прессслужба ведомства.

"Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых развивалась экономика нашей страны", - отметила Лазебная.

По ее словам, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед министерством, - проведение индексации пенсий и обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения в стране.

Министр поручила срочно подготовить предложения о путях повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.

Марина Лазебная в 2013 - 2014 годах возглавляла Государственную службу занятости, с 2015 до 2019 года работала в проектах "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". С августа по октябрь 2019 года была председателем Государственной социальной службы, 4 марта 2020 года назначена на должность министра социальной политики.