"Энергетический коллапс": В Киеве могут отключить газ

Новости Украины:В Киеве из-за рисков "энергетического коллапса" могут временно отключить газ.

Киеву могут полностью отключить газ из-за того, что АТ "Киевгаз" не заключил договор о транспортировке.

Об этом сообщает пресс-служба ГТС Украины в Facebook.

"Киевгаз" как оператор газораспределительной сети в Киеве уже более двух месяцев саботирует заключения типового договора на транспортировку газа с Оператором ГТС Украины. В соответствии с Кодексом ГТС Оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям "Киевгаза", что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице", – говорится в сообщении.

В ГТС отметили, что с целью недопущения "энергетического коллапса" в Киеве они обратились к НКРЕПК с требованием провести проверку соблюдения "Киевгазом" лицензионных условий их деятельности, а именно – о наличии у этого оператора ГРМ действующего договора.

"По состоянию на сегодня "Киевгаз" остается единственным среди всех 44 операторов ГРМ (облгазов) в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с Оператором ГТС, как того требует закон. Еще в декабре 2019 году мы направили "Киевгазу" для подписания проект договора на транспортировку. Однако в ответ получили отредактированный вариант соглашения вместе с протоколом разногласий, которые в корне меняют типовой договор и тем самым создают дискриминационные условия в отношении других участников рынка", – отметили в ГТС.

Как сообщалось ранее, для облгазов установят новые тарифы на распределение газа.