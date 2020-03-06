В Черкасской области ВАКС назначил рассмотрение дела о хищении 12 млн водоканала

Новости Украины:В Черкасской области Высший антикоррупционный суд планирует рассмотреть дело о завладении средствами коммунального предприятия на сумму более 12 млн.

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению директора КП "Городской водоканал", директора ООО "Ресурстехнобуд" и представителей других частных структур в завладении средствами коммунального предприятия на общую сумму более 12 млн гривен.

Об этом сообщает САП.

"По результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС приняла назначить дело к рассмотрению по существу на 12 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Также, на заседании коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении обвинительного акта прокурору и об отмене мер пресечения, которые были избраны фигурантам дела.

Как сообщалось ранее, по версии правоохранителей, директор "Городского водоканала", действуя умышленно, в корыстных целях ООО "Ресурстехнобуд", по предварительному сговору с директором указанного предприятия, представителем по доверенности ЧП "Альбион-Трейд" и при пособничестве исполняющего обязанности директора ООО "Ди Проект" путем злоупотребления своим служебным положением путем безосновательного завышения стоимости труб для строительства коллектора водоотведения в городе Золотоноше Черкасской области, завладели денежными средствами КП "Городской водоканал" в размере 12 140 960,72 гривен, которые в дальнейшем перечислили на счета предприятий с признаками фиктивности.