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Премьер-министр: Правительство в 2020 году проведет индексацию пенсий

Премьер-министр: Правительство в 2020 году проведет индексацию пенсий
05:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин в текущем году проведет индексацию пенсий.

Новоизбранный Кабинет министров обязательно проведет индексацию пенсий украинцам.

Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого надо взять и посмотреть, чем мы обладаем в бюджете, и мы уже начали делать это сегодня. Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии, но мы сделаем это в этом году и найдем эту возможность обязательно и не подведем пенсионеров, которые заработали свои пенсии", - сказал он.

Напоминаем, 2 марта экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос относительно индексации украинских пенсий, которая ожидалась в марте согласно решению прошлого правительства Владимира Гройсмана, находится в процессе разработки. Тогда в правительстве заверили, что проведут индексацию и повысят пенсии в Украине уже в сентябре.

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Украина, Правительство, Кабмин, Деньги, Пенсия, Денис Шмыгаль.
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