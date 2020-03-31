Индексация пенсий может состояться уже в апреле

Министерство социальной политики ищет возможность проиндексировать пенсии в Украине уже в апреле.
Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Пока мы работаем на том ресурсе, который у нас есть. Буквально в эти дни - сегодня, завтра - Министерство социальной политики проводит пересчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что после принятия в Верховной Раде законопроекта №3279 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год состоится "обещанная выплата дополнительных средств пенсионерам".
Кроме того, Шмыгаль отметил, что также из фонда борьбы с коронавирусом будут финансировать поддержку людей, которые потеряли работу или вынуждены быть дома и не иметь возможности зарабатывать деньги.
О чем речь:
Кабинет министров предлагает в изменениях в бюджет-2020 увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 19,6 млрд грн.
В частности, предлагается добавить 19 млрд 681 млн 300 тыс. грн на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда. В утвержденном госбюджете на 2020 год на эти расходы заложено 172,5 млрд грн, а с предлагаемыми изменениями сумма составляет 192,2 млрд грн.
В то же время Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.
Напомним:
Шмыгаль заявляет, что без поддержки международных финансовых организаций для погашения долгов Украине придется упасть в пропасть финансового дефолта, но такое развитие событий не предусматривается.
Шмыгаль также прокомментировал назначение двух новых министров.
Премьер-министр заявляет, что Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней.
Шмыгаль считает, что рынок земли в Украине станет толчком для развития экономики.