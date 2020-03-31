Индексация пенсий может состояться уже в апреле

Новости Бизнеса:Минсоцполитики хочет проиндексировать пенсии уже в апреле.

Министерство социальной политики ищет возможность проиндексировать пенсии в Украине уже в апреле.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Пока мы работаем на том ресурсе, который у нас есть. Буквально в эти дни - сегодня, завтра - Министерство социальной политики проводит пересчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что после принятия в Верховной Раде законопроекта №3279 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год состоится "обещанная выплата дополнительных средств пенсионерам".

Кроме того, Шмыгаль отметил, что также из фонда борьбы с коронавирусом будут финансировать поддержку людей, которые потеряли работу или вынуждены быть дома и не иметь возможности зарабатывать деньги.

О чем речь:

Кабинет министров предлагает в изменениях в бюджет-2020 увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 19,6 млрд грн.

В частности, предлагается добавить 19 млрд 681 млн 300 тыс. грн на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда. В утвержденном госбюджете на 2020 год на эти расходы заложено 172,5 млрд грн, а с предлагаемыми изменениями сумма составляет 192,2 млрд грн.

В то же время Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

Напомним: