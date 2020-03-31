Скачать
Вторник, 31.03.2020
Рынку земли быть: Рада приняла закон
Рынку земли быть: Рада приняла закон
Новый глава Минздрава - политикам: Палата инфекционной больницы равняет всех
Степанов - политикам: Палата инфекционной больницы равняет всех
Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады
Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады
Пройдите тест и узнайте особенности Вашего мышления
Пройдите тест и узнайте особенности Вашего мышления

Шмыгаль: Мы хотим, чтобы доктора получали не меньше, чем получают солдаты на передовой

Шмыгаль: Мы хотим, чтобы доктора получали не меньше, чем получают солдаты на передовой
01:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Шмыгаль рассчитывает, что Рада рассмотрит законопроект с поправками в госбюджет-2020 через 7-8 дней.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней.

"Мы хотим, чтобы доктора, которые сегодня стоят на страже жизни и здоровья наших граждан и часто рискуют своей жизнью и здоровьем, получали не меньше, чем получают солдаты на передовой. Это важно для нас, и это требование также будет прописано в этом законе, надеюсь проголосовано, или даже уверен, что будет проголосовано через 7-8 дней", - сказал Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Премьер отметил, что к сегодняшнему заседанию парламента не все депутаты имели возможность ознакомиться с документом.

Как сообщалось, ранее в понедельник законопроект № 3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" народные депутаты отправили на подготовку к повторному первому чтению.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Госбюджет, Кабмин, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус: легкие симптомы, которые не стоит игнорировать
02 Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает
03 "Они защищают нас, а мы – их": Зеленский дал обещание военному руководству Украины
04 Коронавирус в Украине: число погибших возросло
05 Канада поможет Украине в сотрудничестве с МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб боец ВСУ
На Донбассе погиб боец ВСУ
Шмыгаль о дефолте: Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны
Шмыгаль о дефолте: Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны
Коронавирус в Украине: число погибших возросло
Коронавирус в Украине: число погибших возросло
Go_A выступит на Евровидении 2021 с украиноязычной песней
Go_A выступит на Евровидении 2021 с украиноязычной песней
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь