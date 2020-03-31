Шмыгаль: Мы хотим, чтобы доктора получали не меньше, чем получают солдаты на передовой

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Верховная Рада рассмотрит законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год через 7-8 дней.
"Мы хотим, чтобы доктора, которые сегодня стоят на страже жизни и здоровья наших граждан и часто рискуют своей жизнью и здоровьем, получали не меньше, чем получают солдаты на передовой. Это важно для нас, и это требование также будет прописано в этом законе, надеюсь проголосовано, или даже уверен, что будет проголосовано через 7-8 дней", - сказал Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Премьер отметил, что к сегодняшнему заседанию парламента не все депутаты имели возможность ознакомиться с документом.
Как сообщалось, ранее в понедельник законопроект № 3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" народные депутаты отправили на подготовку к повторному первому чтению.
Напомним:
Шмыгаль заявляет, что без поддержки международных финансовых организаций для погашения долгов Украине придется упасть в пропасть финансового дефолта, но такое развитие событий не предусматривается.
Шмыгаль также прокомментировал назначение двух новых министров.
Верховная Рада приняла в первом чтении закон о совершенствовании некоторых вопросов функционирования банковской системы №2571-д.
Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).
Верховная Рада Украины освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.