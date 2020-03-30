Нардепы приняли антикризисный закон: что изменится в Украине

Новости Украины:312 народный депутатов проголосовали за обеспечение лечения коронавирусной болезни.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

За это решение проголосовали 312 депутатов.

Решение поддержали 205 нардепов от "Слуги народа", 26 - от "ОПЗЖ", 24 - от "Европейской Солидарности", 12 - от "Батькивщины", 2 - от группы "За будущее", 17 - от фракции "Голос", 12 - от группы "Доверие", 14 - внефракционных.

.#Рада9 ухвалила Зкон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) pic.twitter.com/0R3rvxyyoh — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 30, 2020

Законом предлагается до 30 июня продлить мораторий на проведение неналоговых проверок. До 31 мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему.

Кроме того, до 31 мая предлагают продлить сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.

В то же время арендаторы, которые не могут пользоваться недвижимостью или иным имуществом из-за карантина, освобождаются от уплаты арендной платы.

Также законопроект предусматривает увеличение лимитов для ФОПов- "упрощенцев". Новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й групп "упрощенцев" составят 2 млн, 5 млн и 7 млн грн соответственно.

Кроме этого, проект предусмотрит ряд мер для медицины. В частности, для бесперебойных поставок необходимых медикаментов предлагают освободить от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом.

А для производителей дезинфекторов предлагают временно убрать обязанность регистрации продукции в Минздраве, чтобы все желающие быстро могли начать их производство.

Мероприятия для граждан. Предлагается добавить карантин до оснований для получения пособия по частичной безработице.

Также предлагают временно освободить от штрафов и пени взятые до 2017 года потребительские кредиты, а также запретить банкам повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.

Также планируется обеспечить автоматическое продление социальных выплат на период карантина - в это время не надо будет идти в специализированные органы или проходить комиссии для продления срока выплат.