Снижение расходов: ЦИК обратилась в Раду

Новости Бизнеса:ЦИК обеспокоена запланированным уменьшением расходов на местные выборы.

Центральная избирательная комиссия обеспокоена запланированным уменьшением с 2 млрд 154 млн гривень до 1 млрд гривень расходов для проведения местных выборов в октябре этого года.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦИК.

"Комиссия выражает глубокую обеспокоенность относительно инициатив по уменьшению расходов на организацию, подготовку и проведение местных выборов 2020 года. Зарегистрированный в парламенте проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год (№ 3279) предусматривает уменьшение объема расходов на организацию, подготовку и проведение местных выборов с 2 миллиардов 154 миллионов 988 тысяч гривень до 1 миллиарда гривень", - говорится в заявлении.

В ЦИК напомнили, что согласно Конституции в октябре должны состояться очередные местные выборы в Украине, а обеспечить финансирование избирательного процесса, а особенно - в год проведения очередных выборов, - обязанность государства.

В комиссии подчеркнули, что в противном случае реализация избирательных прав граждан, в частности право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, может оказаться под угрозой, также могут быть нарушены конституционные положения о сроке полномочий соответствующих местных советов и местных голов.

"Государственный бюджет Украины - это финансовый план государства на соответствующий год. Средства, предусмотренные в государственном бюджете на 2020 год на проведение очередных местных выборов, будут тратиться в основном в сентябре-октябре 2020 года. Это средства, которые запланированы на осень и по состоянию на сейчас никоим образом не используются. В то же время уменьшение запланированных расходов сейчас может сделать невозможным их корректировку в будущем, без очередного внесения изменений в государственный бюджет", - подчеркнули в ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что в условиях завершения реформы децентрализации и учитывая фактические обстоятельства проведения выборов запланированные в бюджете страны средства на выборы могут быть потрачены не в полном объеме.

В то же время отмечается, что если решение о частичном уменьшении запланированных расходов на местные выборы все же будет принято, то это потребует соответствующего внесениея изменений в избирательное законодательство с целью сокращения финансирования избирательного процесса за бюджетные средства.

"В связи с этим Центральная избирательная комиссия призывает взвешенно подходить к вопросу корректировки будущих расходов государственного бюджета в 2020 году в части обеспечения надлежащего финансирования организации, подготовки и проведения местных выборов", - отметили в ЦИК.

Как известно, законом "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" Центральной избирательной комиссии установлены бюджетные назначения по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" в сумме 2 миллиардов 154 миллионов 988 тысяч гривень для подготовки и проведения очередных местных выборов в 2020 году.