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Изменения в бюджет и кадровые перестановки в Кабмине: внеочередное заседание Рады

Изменения в бюджет и кадровые перестановки в Кабмине: внеочередное заседание Рады
10:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада сегодня планирует взяться за изменения в Бюджет-2020 и кадровые перестановки в Кабмине.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 30 марта 2020 года", - указывается в тексте документа, обнародованном пресс-службой парламента в Facebook.

Как сообщалось, среди вопросов, которые рассмотрит украинский парламент во время внеочередного заседания, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.

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Также народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения, проект закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", проект постановления о внесении изменений к постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине".

Также парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среди, Сергея Марченко – министров финансов и Максима Степанова – министром здравоохранения Украины.

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Верховная Рада, Кабмин, Депутаты, Бюджет-2020, Covid-19.
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