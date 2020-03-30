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Понедельник, 30.03.2020
Разумков: Нардепы предложили Кабмину уменьшить зарплаты чиновникам
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Разумков: Нардепы предложили Кабмину уменьшить зарплаты чиновникам

Разумков: Нардепы предложили Кабмину уменьшить зарплаты чиновникам
02:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Депутаты предложили Кабинету министров урезать заработную плату чиновникам.

Народные депутаты во время работы над изменениями в Госбюджет в связи с коронавирусом предложили Кабинету министров уменьшить зарплаты чиновникам.

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, рассказывая о повестке дня внеочередного заседания парламента, по результатам совещания с руководителями парламентских фракций и депутатских групп в воскресенье вечером.

"Также будет правительственный законопроект. Законопроект, связанный с изменениями в бюджет. Коллеги, народные депутаты, работали, помогая представителям правительства. Очень много дельных предложений было – и об уменьшении заработных плат для чиновников. Я понимаю, что все хотят получать достойную заработную плату, однако сегодня такие вызовы перед государством стоят, что надо немного умерить аппетиты", - сказал Разумков.

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Он добавил, что это будет касаться всех – в том числе, членов наблюдательных советов.

"Ограничения, то, что было предложено правительству, будет на уровне десяти минимальных заработных плат", - отметил Разумков.

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Зарплата, Кабмин, Депутаты, Рада, Дмитрий Разумков.
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