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Понедельник, 30.03.2020
Рада уволила Уманского и провалила голосование за нового министра финансов
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Рада уволила Уманского и провалила голосование за нового министра финансов

Рада уволила Уманского и провалила голосование за нового министра финансов
14:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и не смогла назначить на этот пост Сергея Марченко.

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов Украины.

За соответствующее постановление на внеочередном заседании парламента 30 марта проголосовали 249 депутатов.

Игорь Уманский был назначен на должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта 2020 года.

41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

Вместо Уманского на должность главы Минфина должны были назначить Сергея Марченко. Однако за назначение Марченко на эту должность не хватило голосов. За это решение проголосовали 223 депутата из 226 необходимых для принятия решения.

Сергей Марченко – бывший замминистра финансов (с 2016 по 2018 годы) и экс-замглавы администрации президента при президенте Порошенко (2018-2019), баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии "Украинская стратегия" бывшего в то время премьер-министром Владимира Гройсмана.

Напомним, сегодня, 30 марта Верховная Рада собралась на внеочередное заседание.

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Верховная Рада, Минфин, Министр финансов, Игорь Уманский, Сергей Марченко.
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