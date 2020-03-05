Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве

Новости Украины:Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

После отставки Алексея Гончарука Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. До этого он был вице-премьером в правительстве Гончарука, а также возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

На своих должностях остались: министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

При этом экс-глава МИД Вадим Пристайко займет должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Новый Кабмин, Фото: 24tv.ua

Список министров Кабинета министров:

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;

вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;

министр финансов – Игорь Уманский;

министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;

министр внутренних дел – Арсен Аваков;

министр здравоохранения – Илья Емец;

министр спорта – Вадим Гутцайт;

министр обороны Украины – Андрей Таран;

министр иностранных дел – Дмитрий Кулеб;

министр социальной политики – Марина Лазебная;

министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;

министр инфраструктуры – Владислав Криклий;

министр юстиции – Денис Малюська;

министр Кабинета министров – Олег Немчинов.

Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал, что в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.

Следует отметить, что на своем посту до сих пор остался министр внутренних дел Арсен Аваков. Тот пережил уже трех премьеров – Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, а теперь и Алексея Гончарука.

Кто такой Денис Шмыгаль

Кандидатура Шмыгаля была выдвинута лично президентом Владимиром Зеленским.

Во время голосования его поддержали Слуга народа (242 голоса), депутатские группы За майбутне (18 голосов), Доверие (17 голосов), а также внефракционные нардепы (14 голосов).

Денис Шмыгаль в Кабмине Гончарука был вице-премьер-министром, а также министром развития общин и территорий (предыдущие названия ведомства: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, потом - Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины). На эту должность был назначен 4 февраля 2020 года.

Фото: Денис Шмыгаль

Кто такой Денис Шмыгаль: что известно о новом премьере

До этого с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую ОГА.

На госслужбу впервые попал в 2009 году - во Львовскую ОГА. Там он проработал до 2013 года.

В 2014 году стал замначальника главного управления Миндоходов Львовской области.

А с 2015 по 2017 в ООО ТПК “Львовхолод” был советником, вице-президентом, генеральным директором и членом Наблюдательного совета.

С 2017 по 2019 годы работал в структурах ДТЭК - был замом гендиректора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", а также директором “ДТЭК Бурштынская ТЭС”.

Также остаются на своих должностях министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также в правительстве останутся Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко. У них ситуация интересная: Пристайко, ранее возглавлявший МИД, стал вице-премьером по вопросам евроинтеграции, а Кулеба – наоборот вместо поста вице-премьера стал главой Министерства иностранных дел.

Досье новых министров

1. Министр развития общин и территорий - Алексей Чернышов

До назначения с 20 октября 2019 года занимал должность главы Киевской ОГА. 43-летний харьковчанин имеет экономическое и юридическое образование. До прихода в госслужбу бизнесмен занимался привлечением инвестиций в Украину.

2.Министр Кабинета министров - Олег Немчинов

В 2003-2006 годах был помощником нардепов Александра Гудымы и Юрия Костенко (Украинская народная партия), в 2006-2010 годах - депутатом Львовского облсовета от УНП, в 2009-2010 - работал во Львовской облгосадминистрации. Параллельно занимался бизнесом в сфере отельно-ресторанного хозяйства. С 2014 по 2017 год служил в Государственной пограничной службе, участвовал в АТО, возглавлял военно-гражданскую администрацию сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Донецкой области. С апреля 2017 года и до расформирования министерства был госсекретарем Минмолодежьспорта.

3. Министр по делам ветеранов - Сергей Бессараб

Военный, звание - генерал-лейтенант, 64 года. С 2005 по 2007 был командующим войсками территориального управления “Север”. С 2012 по 2015 - первый замкомандующего Сухопутных войск ВСУ. С 2015 года - замглавы Генштаба.

4. Министр финансов - Игорь Уманский

С 2016 по 2019 был внештатным советником Порошенко. В 2014-2015 в Кабмине Яценюка был замминистра финансов (Натальи Яресько). Первый раз попал в Кабмин на аналогичную должность в 2008 году - занимал должность замминистра финансов (Виктора Пинзеника) в правительстве Юлии Тимошенко. А в 2009 году после отставки Пинзеника исполнял обязанности главы Минфина. До этого работал в структурах Минэкономики и Нацбанка, а в 2005-2006 был замом главы правления “Укртранснафты”.

5. Министр здравоохранения - Илья Емец

Уже возглавлял профильное министерство с декабря 2010 по май 2011. Заслуженный врач Украины, специализируется на детской кардиологии и кардиохирургии.

6. Министр социальной политики - Марина Лазебная

С 2000 по 2011 работала в Минэкономики и Секретариате Кабмина, занималась социальной политикой. С 2011 по 2013 работала в профильном министерстве, а с 2013 по 2014 возглавляла Госслужбу занятости.

7. Министр спорта - Вадим Гутцайт

Олимпийский чемпион, фехтовальщик, шаблист. Принимал участие в Олимпиадах 1992, 1996 и 2000 годов. Во время летних олимпийских игр 2008 года был наставником украинской женской команды шаблисток, которые привезли домой золотые медали. С 2018 года - директор департамента молодежи и спорта в КГГА.

8. Министр обороны - Андрей Таран

Генерал-лейтенант ВСУ в отставке, бывший глава украинской стороны СЦКК. Занимался не только военной, но и дипломатической службой. В 2015 году был членом в рабочей подгруппы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе в Минске. Перед уходом в отставку с 2015 по 2016 занимал должность первого зама командующего Сухопутных войск ВСУ. Возглавлял предвыборный штаб Игоря Смешко.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР рассматривает вопрос о Кабинете министров. Депутаты поддержали отставку Премьер-министра Алексея Гончарука, который накануне подал соответствующее заявление. Отставка Премьер-министра означает автоматическую отставку всего состава правительства.

Президент Владимир Зеленский принимает участие во внеочередном заседании Верховной Рады, где будет рассматриваться вопрос Кабинета министров.