Зеленский выступает в Верховной Раде (Видео)

Новости Украины:Глава украинского государства участвует в заседании парламента.

Президент Владимир Зеленский принимает участие во внеочередном заседании Верховной Рады, где будет рассматриваться вопрос Кабинета министров.

Ожидается, что депутаты должны отправить в отставку правительство Алексея Гончарука, и назначить Премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Также ожидается, что Президент может представить кандидатуры новых министра обороны, иностранных дел и генпрокурора.

Как известно, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР должна рассмотреть вопрос о Кабинете министров.

Накануне вечером по результатам заседания фракции "Слуга народа" стало известно, что Премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду заявление об отставке. На место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.

Верховная Рада 4 октября 2019 года утвердила Программу деятельности правительства, предложенную Гончаруком. Согласно закону о Кабмине, после утверждения программы деятельности парламент 12 месяцев не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и уволить его. Увольнение возможно только в случае, если Премьер-министр сам напишет заявление об увольнении. Отставка Премьер-министра, в случае принятия парламентом соответствующего решения, будет означать автоматическую отставку всего состава правительства.