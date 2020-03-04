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Новое правительство Шмыгаля приняло присягу (Видео)

Новое правительство Шмыгаля приняло присягу (Видео)
20:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Избранные члены Кабинета министров Украины приняли присягу.

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмигаль и члены Кабинета Министров приняли присягу.

Текст присяги с парламентской трибуны зачитал глава правительства.

С этого момента новый КМУ имеет право осуществлять свои полномочия.

Ранее Верховная Рада Украины утвердила состав нового правительства: Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, вице-премьер-министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, министр здравоохранения Илья Емец, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр социальной политики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська, министр Кабинета министров Олег Немчинов, министр финансов Игорь Уманский, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, министр обороны Андрей Таран, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При этом четыре должности министров остались вакантными.

Кулеба сменил Пристайко на посту главы МИД Украины

Как известно, 4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР рассматривает вопрос о Кабинете министров. Депутаты поддержали отставку Премьер-министра Алексея Гончарука, который накануне подал соответствующее заявление. Отставка Премьер-министра означает автоматическую отставку всего состава правительства.

После этого 291 голосами “за” Верховная Рада назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.

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Верховная Рада, Кабмин, Илья Емец, Арсен Аваков, Игорь Уманский, Марина Лазебная, Денис Шмигаль, Вадим Пристайко, Вадим Гутцайт, Алексей Резников, Владислав Криклий, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Денис Малюська, Алексей Чернышов, Сергей Бессараб, Олег Немчинов.
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