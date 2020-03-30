Украинский парламент пошел на встречу арендаторам

Новости Украины:Нардепы освободили арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.

Верховная Рада Украины освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.

Соответствующие изменения в Гражданский кодекс содержатся в законопроекте №3275, за который во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов на заседании в понедельник.

Так, арендаторы освобождаются от арендных платежей с 11 марта и до конца карантина в случае, если они не могли пользоваться имуществом по обстоятельствам, независящим от них, в соответствии с частью шестой ст. 762 Гражданского кодекса.

Как известно, указанный законопроект вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

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