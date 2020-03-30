Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Верховная Рада назначила нового главу Минздрава
Верховная Рада назначила нового главу Минздрава
Борьба с коронавирусом: Рада не внесла изменения в бюджет-2020
Борьба с коронавирусом: Рада не внесла изменения в бюджет-2020
Коноплянка: Шевченко дал нам мечту
Коноплянка: Шевченко дал нам мечту
Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура
Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура

Рада определилась с новым главой Минфина

Рада определилась с новым главой Минфина
16:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Рада назначила экс-замглавы администрации президента Украины министром финансов.

Верховная Рада Украины назначила Сергея Марченко на пост министра финансов.

Отмечается, что его назначение поддержали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

На утреннем внеочередном заседании парламентариям не хватило двух голосов, чтобы назначить его на эту должность.

Марченко сменит на посту министра финансов Игоря Уманского, который был назначен 4 марта и уволен на утреннем заседании парламента.

Сергей Марченко – бывший замминистра финансов (с 2016 по 2018 гг.) и экс-замглавы администрации президента при президенте Порошенко (2018-2019 гг.), баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии "Украинская стратегия" бывшего в то время премьер-министром Владимира Гройсмана.

Нардепы приняли антикризисный закон: что изменится в Украине

Напомним:

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и не смогла назначить на этот пост Сергея Марченко.

Народные депутаты поддержали увольнение главы Министерства здравоохранения Ильи Емца.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал, почему уволили руководителей Минздрава и Минфина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Минфин, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда
02 Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
03 Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)
04 В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций
05 Емец сообщил, что не собирается в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: В МИД рассказали, что будет с безвизом
В МИД рассказали, что будет с безвизом
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Рада уволила Уманского и провалила голосование за нового министра финансов
Рада уволила министра финансов, но не смогла назначить нового
СМИ: Киану Ривз снимется в новом фильме Marvel
СМИ: Киану Ривз снимется в новом фильме Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь