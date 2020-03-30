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Шмыгаль об увольнении министров: Сейчас страна требует быстрых действий

Шмыгаль об увольнении министров: Сейчас страна требует быстрых действий
16:12 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Глава украинского правительства рассказал, почему уволили руководителей Минздрава и Минфина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский – профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы, но сейчас страна требует быстрых действий, поэтому правительство и подало постановления об увольнении.

Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.

"Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Но сейчас страна требует быстрых действий. Именно поэтому было принято решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов", - сообщил Шмыгаль.

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Шмыгаль добавил, что его Кабмин работает меньше месяца, но вызовы, с которыми он столкнулся "не чувствовало на себе ни одно правительство за последние годы".

По словам премьера, во время режима чрезвычайной ситуации "один день считается за месяц".

Шмыгаль также выразил надежду, что Емец и Уманский и в дальнейшем продолжат помогать его команде.

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Напомним:

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и не смогла назначить на этот пост Сергея Марченко.

Народные депутаты поддержали увольнение главы Министерства здравоохранения Ильи Емца.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Кабмин, Минфин, МОЗ, Илья Емец, Карантин, Игорь Уманский, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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