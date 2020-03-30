Верховная Рада уволила главу Минздрава Емца

Новости Украины:Верховная Рада поддержала увольнение главы Министерства здравоохранения Ильи Емца.

Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 271 депутатов на внеочередном заседании парламента в понедельник.

Напомним, 29 марта первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что министры финансов и здравоохранения Игорь Уманский и Илья Емец написали заявления об увольнении с должностей по собственному желанию.

В то же время сегодня, 30 марта, пресс-секретарь Емца Артем Дехтяренко сообщил, что министр здравоохранения не писал заявление об отставке с должности. "По собственному желанию он не писал ни одного документа", - сказал Дехтяренко.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила Илью Емца министром здравоохранения 4 марта 2020 года.

Емец с 2003 года занимал должность директора государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины". В 2010-2011 годах был главой Минздрава в правительстве Николая Азаров.

Напомним, сегодня, 30 марта Верховная Рада собралась на внеочередное заседание.