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Борьба с коронавирусом: Рада не внесла изменения в бюджет-2020

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Борьба с коронавирусом: Рада не внесла изменения в бюджет-2020
15:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 Кабинета министров о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год".

Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.

За принятие законопроекта № 3279 проголосовали всего 223 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, за отправку документа в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению - 273 депутата, за сокращение сроков подготовки к первому чтению - 240. Представляя проект закона, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал подготовленный документ "бюджетом чрезвычайной ситуации", а его главным приоритетом - борьбу с коронавирусом.

"Мы создали фонд борьбы с коронавирусом в объеме свыше 97 млрд грн – чрезвычайно прозрачный инструмент, который будет направлен на поддержку медиков, закупку оборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты", - сказал премьер.

По его словам, средства из этого фонда также будут при необходимости использоваться для поддержки органов местного самоуправления в период эпидемии, а поддержка бизнеса будет предусмотрена отдельным законом.

Помимо этого, Шмыгаль сообщил, что законопроект предполагает увеличение финансирования Пенсионного фонда из госбюджета на 31,6 млрд грн, чтобы обеспечить выплату дополнительных средств на 1 тыс. грн пенсионерам с выплатами меньше 5 тыс. грн.

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Согласно проекту, обнародованному на парламентском сайте, корректировка бюджета предполагает сокращение доходной части на 123 млрд грн – до 972,6 млрд грн, увеличение расходной части на 79,2 млрд грн – до 1,263 трлн грн, увеличение дефицита на 202,1 млрд грн, или втрое, – до 298,4 млрд грн.

Предельный объем госдолга составит 2,384 трлн грн. При этом на 2020 год будет приостановлено действие статей Бюджетного кодекса Украины относительно соблюдения предельного уровня бюджетного дефицита, предельного объема государственных гарантий и предельного объема гарантированного государством долга.

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Верховная Рада, Бюджет, Депутаты, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Бюджет-2020.
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