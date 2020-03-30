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Шмыгаль о новых назначениях в Кабмин: Требования были очень высокие

Шмыгаль о новых назначениях в Кабмин: Требования были очень высокие
18:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Глава украинского правительства прокомментировал назначение двух новых министров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что новоназначенные министр здравоохранения Максим Степанов и министр финансов Сергей Марченко обеспечат эффективную работу министерств и направят усилия на преодоление общей угрозы.

"Верховная Рада поддержала предложенные правительством кандидатуры министра финансов и здравоохранения. Требования были очень высокие, иначе в это ответственное время - никак. Рассчитываю, что Максим Степанов и Сергей Марченко обеспечат эффективную работу министерств и направят усилия на преодоление общей угрозы", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Как сообщалось, ранее 30 марта Верховная Рада поддержала назначение Степанова главой Минздрава Украины, а также Марченко главой Минфина.

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Напомним:

Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и не смогла с первого раза назначить на этот пост Сергея Марченко.

Народные депутаты поддержали увольнение главы Министерства здравоохранения Ильи Емца.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский – профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы, но сейчас страна требует быстрых действий, поэтому правительство и подало постановления об увольнении.

Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Максим Степанов, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль.
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