Верховная Рада назначила нового главу Минздрава

Новости Украины:Нардепы назначили министром здравоохранения Максима Степанова.

Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины.

За назначение Степанова проголосовали 246 нардепов из 226 минимально необходимых.

После голосования Степанов, а также новоназначенный министр финансов Украины Сергей Марченко, приняли присягу.

Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года еще пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями. Степанов – медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

В воскресенье вечером уволенный в понедельник глава Минздрава Украины Илья Емец заявил, что не намерен уходить в отставку с поста главы ведомства. Директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" Емец был назначен министром здравоохранения 4 марта 2020 года.

Напомним:

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