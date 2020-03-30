Скачать
Понедельник, 30.03.2020
Верховная Рада назначила нового главу Минздрава
Верховная Рада назначила нового главу Минздрава
Борьба с коронавирусом: Рада не внесла изменения в бюджет-2020
Борьба с коронавирусом: Рада не внесла изменения в бюджет-2020
Коноплянка: Шевченко дал нам мечту
Коноплянка: Шевченко дал нам мечту
Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура
Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура

Верховная Рада назначила нового главу Минздрава

Верховная Рада назначила нового главу Минздрава
17:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Нардепы назначили министром здравоохранения Максима Степанова.

Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины.

За назначение Степанова проголосовали 246 нардепов из 226 минимально необходимых.

После голосования Степанов, а также новоназначенный министр финансов Украины Сергей Марченко, приняли присягу.

Степанов – экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года еще пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями. Степанов – медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

В воскресенье вечером уволенный в понедельник глава Минздрава Украины Илья Емец заявил, что не намерен уходить в отставку с поста главы ведомства. Директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" Емец был назначен министром здравоохранения 4 марта 2020 года.

Украинский парламент пошел на встречу арендаторам

Напомним:

Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и не смогла назначить на этот пост Сергея Марченко.

Народные депутаты поддержали увольнение главы Министерства здравоохранения Ильи Емца.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал, почему уволили руководителей Минздрава и Минфина.

Верховная Рада Украины назначила Сергея Марченко на пост министра финансов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Минздрав, Кабмин, МОЗ, Илья Емец, Максим Степанов, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда
02 Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
03 Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)
04 В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций
05 Емец сообщил, что не собирается в отставку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: В МИД рассказали, что будет с безвизом
В МИД рассказали, что будет с безвизом
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Рада уволила Уманского и провалила голосование за нового министра финансов
Рада уволила министра финансов, но не смогла назначить нового
СМИ: Киану Ривз снимется в новом фильме Marvel
СМИ: Киану Ривз снимется в новом фильме Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь