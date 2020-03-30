Зеленский: Для нас очень важна сегодня поддержка экономики Украины

Новости Украины:Глава государства попросил поддержать важные для украинского народа законы.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал народных депутатов Украины проголосовать за законопроекты об отдельных вопросах функционирования банковской системы и рынке земли, которые необходимы для получения международной финансовой помощи.

"Для нас очень важна сегодня поддержка именно экономики Украины, людей, которые работают на предприятиях. Для нас очень важно, чтобы действительно состоялась подписание меморандума с Международным валютным фондом, и вы прекрасно знаете, что два главных условия – это закон о земле и банковский закон", - сказал он на внеочередном заседании парламента в понедельник.

Зеленский указал, что у каждого из народных депутатов может быть много вопросов к тому или иному законопроекту, к отношениям Украины с международными партнерами, и он понимает это.

"Но мы, действительно, не должны сейчас делиться на провластные и оппозиционные партии. У нас не может быть любой оппозиции во время кризисной ситуации из-за коронавирусной болезни. Поэтому я вас очень прошу поддержать эти законопроекты", - призвал он.

"У меня тоже много вопросов к этой ситуации. У каждого из нас очень много вопросов. И я очень вас прошу поддержать эти законопроекты, они важны для украинского народа", - подчеркнул Зеленский.

У Верховній Раді #Рада9 виступив Президент України Володимир Зеленський, який звернувся до народних депутатів з проханням підтримати важливі для країни законопроекти https://t.co/8aUvE3BPEE pic.twitter.com/QsONPu9JaB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 30, 2020

Напомним:

Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и не смогла назначить на этот пост Сергея Марченко.

Народные депутаты поддержали увольнение главы Министерства здравоохранения Ильи Емца.

Верховная Рада Украины назначила Сергея Марченко на пост министра финансов.

Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).