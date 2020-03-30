Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект: что это означает

Новости Украины:Украинский парламент принял за основу необходимый для соглашения с МВФ закон о банках.

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о совершенствовании некоторых вопросов функционирования банковской системы №2571-д.

Закон поддержали 267 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Отметим, принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект №3260) позволит Украине получить новую трехлетнюю программу расширенного финансирования EFF МВФ в объеме около $8 млрд, а также связанную с ней макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

.#Рада9 прийняла за основу #ЗП2571д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи» https://t.co/oUyYhfVm7x pic.twitter.com/sggX7oZHrZ — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 30, 2020

Профильный комитет Рады в понедельник рекомендовал принять законопроект №2571-д, который фактически является версией правительственного законопроекта №3260.

Законопроект предлагает гарантировать неотвратимость выведения банка с рынка - в случае признания судом незаконности решения НБУ о выведении банка с рынка процедура неплатежеспособности или ликвидации банка не останавливается.

Документ также предлагает изменить процедуру обжалования решений НБУ и других госорганов в процессе выведения банков с рынка: суды должны рассматривать законность решения, однако не могут поддавать сомнению расчеты, оценки и выводы, сделанные в рамках дискреционных полномочий регуляторов, а также их технические суждения.

Помимо этого, проект закона предлагает установить предпосылки и процедуру получения экс-собственниками банков компенсации, если суд признает соответствующее решение незаконным, в также усовершенствовать процедуру принятия решений НБУ: уточить нормы о "профессиональном суждении" и процедурных прав. Как пояснили в НБУ, законопроект в случае его принятия позволит выявлять проблемность банков на более ранних стадиях.

Напомним:

Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

Верховная Рада Украины освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.

Соответствующие изменения в Гражданский кодекс содержатся в законопроекте №3275, за который во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов на заседании в понедельник.