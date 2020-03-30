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Гончарук: МВФ и дефолт - это худший сценарий для украинцев

Гончарук: МВФ и дефолт - это худший сценарий для украинцев
17:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Экс-глава украинского правительства обратился к народным депутатам.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук призывает депутатов Верховной Рады проголосовать за закон о банках, а также за принятие закона о свободном обороте земель.

"Сегодня, накануне голосования за важный пакет законопроектов, обращаюсь к вам - коллеги из парламента, народные депутаты. Сейчас существует вакуум информации, и разворачиваются сценарии, оторванные от реальности, но отвечают интересам отдельных групп влияния. Судя по тому, как развиваются события, в команде президента остается все меньше людей, которые готовы прямо говорить часто не приятную правду", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

По мнению Гончарука, силы, которые ранее работали над отставкой его правительства и генерального прокурора Руслана Рябошапки, сейчас выступают против МВФ и за дефолта.

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"Закон о банках необходимо проголосовать! Без него сотрудничества с МВФ не будет. Так же важно и принятие закона о свободном обороте земель. Ведь даже такой вариант реформы - большой шаг вперед для Украины", - добавил экс-премьер.

Гончарук отметил, что при изменениях в бюджет есть два наиболее опасных момента - существенное увеличение дефицита бюджета и отсрочка среднесрочного бюджетирования.

"Сейчас один из тех моментов, который принято называть решающими. Отказ от МВФ и дефолт - это худший сценарий для украинцев. Помните об этом, перед тем, как принимать решение", - подчеркнул он.

Напомним:

Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

Верховная Рада Украины освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.

Соответствующие изменения в Гражданский кодекс содержатся в законопроекте №3275, за который во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов на заседании в понедельник.

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Верховная Рада, МВФ, Рынок земли, Законопроект, Кабмин, Алексей Гончарук.
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