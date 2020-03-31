Шмыгаль о дефолте: Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны

Новости Украины:Без поддержки международных финорганизаций для погашения долгов Украине придется упасть в пропасть финансового дефолта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что без поддержки международных финансовых организаций для погашения долгов Украине придется упасть в пропасть финансового дефолта, но такое развитие событий не предусматривается.

"Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в такую, не знаю, пропасть финансового дефолта. Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы его конечно не хотим, мы не предусматриваем такого развития событий", - сказал Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Премьер подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела уверенную экономическую стратегию преодоления последствий коронавирусной инфекции.

"Этот сценарий для нас является приоритетным", - подчеркнул он.

"Мы не хотим упасть в пропасть финансового дефолта, - заявил на "Свободе слова" Денис Шмигаль.

Что может к этому привести? Ответ премьер-министра - здесь: pic.twitter.com/zuV4kQzg36 — Свобода слова (@svobodaICTV) March 30, 2020

Напомним: