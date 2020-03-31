Скачать
Вторник, 31.03.2020
Шмыгаль о дефолте: Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны
Шмыгаль о дефолте: Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны
Минздрав США утвердил новый способ лечения COVID-19
Минздрав США утвердил новый способ лечения COVID-19
Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады
Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады
Пройдите тест и узнайте особенности Вашего мышления
Пройдите тест и узнайте особенности Вашего мышления

Шмыгаль о дефолте: Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны

Шмыгаль о дефолте: Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Без поддержки международных финорганизаций для погашения долгов Украине придется упасть в пропасть финансового дефолта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что без поддержки международных финансовых организаций для погашения долгов Украине придется упасть в пропасть финансового дефолта, но такое развитие событий не предусматривается.

"Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в такую, не знаю, пропасть финансового дефолта. Это чрезвычайно страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы его конечно не хотим, мы не предусматриваем такого развития событий", - сказал Шмыгаль в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Премьер подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела уверенную экономическую стратегию преодоления последствий коронавирусной инфекции.

"Этот сценарий для нас является приоритетным", - подчеркнул он.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Кабмин, Дефолт, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нездоровая жидкость: от каких напитков стоит отказаться навсегда
02 Для иммунитета самое то: назван продукт, который снизит риск заражения вирусами
03 Мода 2020: элегантные фасоны брюк для дам за 50 (Фото)
04 В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций
05 Изящный и уютный интерьер семейной квартиры в Бразилии (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб боец ВСУ
На Донбассе погиб боец ВСУ
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 марта
Коронавирус в Украине: число погибших возросло
Коронавирус в Украине: число погибших возросло
Go_A выступит на Евровидении 2021 с украиноязычной песней
Go_A выступит на Евровидении 2021 с украиноязычной песней
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь