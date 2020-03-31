Шмыгаль о голосовании по рынку земли: Весомый толчок для развития экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что рынок земли в Украине станет толчком для развития экономики.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения - это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине. Приветствую решение Верховной Рады", - говорится в сообщении.
Напомним:
Верховная Рада на внеочередном заседании ночью приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.
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