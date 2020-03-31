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Шмыгаль о голосовании по рынку земли: Весомый толчок для развития экономики

Шмыгаль о голосовании по рынку земли: Весомый толчок для развития экономики
05:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Шмыгаль назвал открытие рынка земли весомым толчком для развития экономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что рынок земли в Украине станет толчком для развития экономики.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения - это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине. Приветствую решение Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Напомним: 

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Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Кабмин, Денис Шмыгаль.
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