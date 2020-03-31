Рынку земли быть: Рада приняла закон

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.
За законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении и в целом в ночь на вторник проголосовали 259 народных депутатов из 226 минимально необходимых.
Голоса за закон распределились следующим образом:
Фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и группа "За будущее" не дали ни одного голоса в поддержку.
Верховна Рада #Рада9 прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Закон підтримали 259 народних депутатів pic.twitter.com/mgCtRwaNua
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 30, 2020
Рынок земли:
Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тыс. га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.
Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмет залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.
Согласно законопроекту, доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.
Также законопроектом предусмотрено, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельхозназначения, выделенных в натуре владельцам паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценке.
Ситуация в Раде:
Во время рассмотрения правок к законопроекту в понедельник и в ночь на вторник в зале заседаний за столом президиума отсутствовало большинство народных депутатов, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк, а вел заседание первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.
При этом на рассмотрении последних правок Разумков вернулся в президиум. Также вернулись на свои места и большинство депутатов, принявших участие в голосовании.
В ночь на вторник, при рассмотрении последних правок и голосовании во втором чтении, в зал заседаний прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
В свою очередь вице-спикер Кондратюк так и не вернулась на свое место на время голосования. Как сообщалось, она была избрана в парламент по спискам партии "Батькивщина", которая выступает против продажи земли и считает, что данный вопрос необходимо вынести на Всеукраинский референдум.
Народные депутаты из фракции ОПЗЖ неоднократно заявляли в понедельник, что рассмотрение поправок проходит с нарушением регламента, поскольку нельзя продолжать рассматривать законопроект на внеочередном заседании, если его рассмотрение было начато на пленарном заседании очередной сессии.
Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 2178-10 6 февраля.
Напомним:
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