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Рынку земли быть: Рада приняла закон

Рынку земли быть: Рада приняла закон
01:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г.

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

За законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении и в целом в ночь на вторник проголосовали 259 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Голоса за закон распределились следующим образом:

  • "Слуга народа" - 206,
  • "Европейская солидарность" - 23,
  • "Голос" - 13,
  • "Доверие" - 12,
  • внефракционные - 5.

Фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и группа "За будущее" не дали ни одного голоса в поддержку.

 

Рынок земли: 

Документом предусмотрено, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тыс. га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмет залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Согласно законопроекту, доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.

Также законопроектом предусмотрено, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельхозназначения, выделенных в натуре владельцам паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценке.

Ситуация в Раде:

Во время рассмотрения правок к законопроекту в понедельник и в ночь на вторник в зале заседаний за столом президиума отсутствовало большинство народных депутатов, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-спикер Елена Кондратюк, а вел заседание первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук.

При этом на рассмотрении последних правок Разумков вернулся в президиум. Также вернулись на свои места и большинство депутатов, принявших участие в голосовании.

В ночь на вторник, при рассмотрении последних правок и голосовании во втором чтении, в зал заседаний прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь вице-спикер Кондратюк так и не вернулась на свое место на время голосования. Как сообщалось, она была избрана в парламент по спискам партии "Батькивщина", которая выступает против продажи земли и считает, что данный вопрос необходимо вынести на Всеукраинский референдум.

Народные депутаты из фракции ОПЗЖ неоднократно заявляли в понедельник, что рассмотрение поправок проходит с нарушением регламента, поскольку нельзя продолжать рассматривать законопроект на внеочередном заседании, если его рассмотрение было начато на пленарном заседании очередной сессии.

Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 2178-10 6 февраля.

Напомним: 

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Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Батькивщина, Голос, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ.
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