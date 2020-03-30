Верховная Рада приняла закон о питании военных: детали

Новости Украины:Верховная Рада приняла изменения в бюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих.

Верховная Рада на втором внеочередном пленарном заседании в понедельник приняла в целом законопроект № 3254 "О внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год по обеспечению непрерывного питания для военнослужащих".

За соответствующее решение проголосовали 302 народных депутата.

"Слуга народа" – 213

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0

"Европейская солидарность" – 25

"Батькивщина" – 13

"За будущее" – 6

"Голос" – 17

"Доверие" – 14

Внефракционные – 14

В документе указано, что на сегодня существует реальный риск срыва обеспечения питанием личного состава Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил безопасности и обороны в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Указанное обусловлено отказом победителя по результатам проведенных процедур закупки услуг по питанию личного состава заключить договора на питание (общество с ограниченной ответственностью "ПОНТЕМ.УА" отказалось предоставлять услуги по питанию в регионах Украины в связи с распространением коронавируса) . Указанное обстоятельство приведет к срыву питания личного состава ВСУ.

Поэтому, Кабмин просит дополнить Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" ст.17-1, согласно которой будет предусмотрена для Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины возможность продолжения в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих составляющих сил безопасности и обороны.