Тимошенко о рынке земли: Мы добьемся в КС признания этого закона неконституционным

Новости Украины:"Батькивщина" будет обращаться в КС о несоответствии закона о рынке земли Конституции.

Фракция "Батькивщина" намерена подготовить представление в Конституционный суд о несоответствии принятого Радой закона об открытии рынка земли, заявляет ее лидер Юлия Тимошенко.

"Мы буквально с сегодняшнего дня начнем готовить специальное обращение – представление в Конституционный суд и мы убеждены, что базируясь на ключевых документах Украины – Конституции, Декларации о государственном суверинитете. Мы добьемся в Конституционном суде признания этого закона неконституционным", сказала Тимошенко на брифинге в ночь на вторник в Киеве.

Она также сообщила, что "Батькивщина" намерена обратиться и в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, поскольку некоторые народные депутаты, голосовавшие за данный закон имеют конфликт интересов.

"В этом зале голосовали те, кто имеет в своем управлении и распоряжении большие объемы сельскохозяйственной земли. Все это будет установлено и мы покажем, как лоббизм сегодня разрушает национальные интересы каждого украинца", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним: