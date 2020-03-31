Тимошенко о рынке земли: Мы добьемся в КС признания этого закона неконституционным

Фракция "Батькивщина" намерена подготовить представление в Конституционный суд о несоответствии принятого Радой закона об открытии рынка земли, заявляет ее лидер Юлия Тимошенко.
"Мы буквально с сегодняшнего дня начнем готовить специальное обращение – представление в Конституционный суд и мы убеждены, что базируясь на ключевых документах Украины – Конституции, Декларации о государственном суверинитете. Мы добьемся в Конституционном суде признания этого закона неконституционным", сказала Тимошенко на брифинге в ночь на вторник в Киеве.
Она также сообщила, что "Батькивщина" намерена обратиться и в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, поскольку некоторые народные депутаты, голосовавшие за данный закон имеют конфликт интересов.
"В этом зале голосовали те, кто имеет в своем управлении и распоряжении большие объемы сельскохозяйственной земли. Все это будет установлено и мы покажем, как лоббизм сегодня разрушает национальные интересы каждого украинца", - подчеркнула Тимошенко.
Напомним:
Верховная Рада на внеочередном заседании ночью приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.
Верховная Рада приняла в первом чтении закон о совершенствовании некоторых вопросов функционирования банковской системы №2571-д.
Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины.
Верховная Рада Украины назначила Сергея Марченко на пост министра финансов.
Верховная Рада Украины освободила арендаторов от уплаты арендных платежей на время карантина.
Верховная Рада приняла изменения в бюджет для обеспечения непрерывного питания военнослужащих.