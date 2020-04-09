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Пенсии: когда проведут индексацию и на сколько повысят выплаты

Пенсии: когда проведут индексацию и на сколько повысят выплаты
12:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В 2020 году Кабинет Министров Украины запланировал проведение индексации пенсий.

Согласно постановлению Кабинета министров, индексация пенсий в Украине произойдет 1 мая 2020 года. Об этом информирует Пенсионный фонд Украины в Facebook.

Как отмечается, вопрос проведения индексации пенсий в 2020 году регулирует постановление Кабинета министров Украины № 251 “Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и оказание социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году” от 1 апреля 2020 года.

"Постановлением определено дату проведения индексации пенсий в 2020 году: это – 1 мая. Перерасчет пенсий будет производиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11", - говорится в сообщении.

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Как уточняется, в случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии меньше 100 гривень, будет установлена доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера.

Также в ПФУ информируют, что выплата пересчитанных пенсий будет осуществляться начиная с мая 2020 года в установленном порядке.

Напомним: 

В Министерстве социальной политики заявили, что на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что до конца месяца все украинские пенсионеры, которые получают менее 5 тыс грн, получат доплату в 1 тыс. грн.

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет. 

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ПФУ, Пенсионеры, Выплаты, Укрпошта, Пенсионный Фонд Украины, Индексация пенсий.
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