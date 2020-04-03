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Как будут начислять пенсии и соцвыплаты на период карантина

Как будут начислять пенсии и соцвыплаты на период карантина
11:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Министерстве социальной политики заявили, что на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что пенсии и государственные социальные пособия на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия коронавирусу, будут переназначены автоматически.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, в принятом Радой законе, направленном на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни, урегулирован вопрос продления выплат на период карантина всех пенсий и пособий людям, у которых на этот период приходится перекомиссия медико-социальной экспертизы и врачебно-консультативной комиссии об установлении инвалидности и переназначения пенсий и пособий на новый период, без заявлений и каких-либо документов.

"После окончания срока действия карантина или ограничительных мер орган социальной защиты населения или управление Пенсионного фонда осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи или пенсии на основании поданного лицом заявления (результатов переосвидетельствования медико-социальной экспертизы) и необходимых документов", - добавили в пресс-службе.

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Как сообщалось, 1 апреля Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения.

В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 грн, а также проведение в мае 2020 года индексации пенсий на 11% для 7 млн пенсионеров.

Кроме того, в апреле будет проведена выплата одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн для 10 млн пенсионеров, получающих по состоянию на 1 апреля 2020 года пенсию менее 5 тыс. грн.

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Минсоцполитики, Карантин, Пенсия, Соцпомощь, Covid-19.
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