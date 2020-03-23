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Пенсии в Украине - индексация выплат начнется с мая

Пенсии в Украине - индексация выплат начнется с мая
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Индексацию трудовых пенсий украинцев проведут с мая 2020 года, в рамках которой пенсии на 11% повысят для 7 млн человек.

С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%, а пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную прибавку к пенсии 500 гривень.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время онлайн-брифинга в понедельник.

"С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсии в размере 500 гривень", - сказала Лазебная.

Министр рассказала, что с апреля будет осуществлена единовременная выплата по 1 тысяче гривень пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривень.

"Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий", - добавила министр.

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Лазебная подчеркнула, что "и тысячу гривень, и индексацию пенсий Пенсионный фонд производит автоматически, поэтому никуда и никому не нужно обращаться".

Напомним: 

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ПФУ, Пенсия, Соцпомощь, Министр социальной политики, Марина Лазебная, Индексация пенсий.
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