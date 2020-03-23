Пенсии в Украине - индексация выплат начнется с мая

С мая текущего года произойдет индексация трудовых пенсий на 11%, а пенсионеры, которым исполнилось 80 и более лет, получат ежемесячную прибавку к пенсии 500 гривень.
Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время онлайн-брифинга в понедельник.
"С мая мы проведем индексацию трудовых пенсий на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная прибавка к пенсии в размере 500 гривень", - сказала Лазебная.
Министр рассказала, что с апреля будет осуществлена единовременная выплата по 1 тысяче гривень пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривень.
"Таких пенсионеров у нас больше 10 миллионов. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и это получатели социальных пенсий", - добавила министр.
Лазебная подчеркнула, что "и тысячу гривень, и индексацию пенсий Пенсионный фонд производит автоматически, поэтому никуда и никому не нужно обращаться".
Напомним:
План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года бывший министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля.Согласно стратегии, в случае ее утверждения Верховной Радой украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Предполагается, что до 2023 года пенсии вырастут на 1200 грн.
5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года пенсии проиндексируют.
6 марта новый министр соцполитики Лазебная сказала, что пенсии украинцам в 2020 году должны повыситься на 11%.
18 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с объявлением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн некоторым категориям пенсионеров.