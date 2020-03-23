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Пенсии в апреле: кто и когда получит одноразовую доплату

Пенсии в апреле: кто и когда получит одноразовую доплату
10:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Одноразовую выплату в 1 тыс грн получат 10,4 млн пенсионеров и получателей соцпомощи с апреля.

Министр социальной политики Украины Марины Лазебная заявляет, что с апреля 2020 года 10,4 млн пенсионеров и получателей социальной помощи получат одноразовую выплату в размере 1 тыс. грн.

"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1 тыс. грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн. Таких пенсионеров у нас более 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - сказала Лазебная в ходе онлайн-брифинга по усилению социальной защиты населения Украины в понедельник.

Кроме того, по словам министра, с мая будет проведена индексация трудовых пенсий на 11%, по результатам чего пенсия повысится у 7 млн пенсионеров.

"Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионеров, который выполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка в размере 500 гривен", - добавила министр.

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Лазебная подчеркнула, что все повышения будут проведены автоматически.

Напомним: 

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ПФУ, Пенсия, Соцпомощь, Министр социальной политики, Марина Лазебная.
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