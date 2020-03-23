Пенсии в апреле: кто и когда получит одноразовую доплату

Министр социальной политики Украины Марины Лазебная заявляет, что с апреля 2020 года 10,4 млн пенсионеров и получателей социальной помощи получат одноразовую выплату в размере 1 тыс. грн.
"С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1 тыс. грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тыс. грн. Таких пенсионеров у нас более 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", - сказала Лазебная в ходе онлайн-брифинга по усилению социальной защиты населения Украины в понедельник.
Кроме того, по словам министра, с мая будет проведена индексация трудовых пенсий на 11%, по результатам чего пенсия повысится у 7 млн пенсионеров.
"Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсии 1,5 млн пенсионеров, который выполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка в размере 500 гривен", - добавила министр.
Лазебная подчеркнула, что все повышения будут проведены автоматически.
Напомним:
План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года бывший министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля.Согласно стратегии, в случае ее утверждения Верховной Радой украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Предполагается, что до 2023 года пенсии вырастут на 1200 грн.
5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года пенсии проиндексируют.
6 марта новый министр соцполитики Лазебная сказала, что пенсии украинцам в 2020 году должны повыситься на 11%.
18 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с объявлением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн некоторым категориям пенсионеров.