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Кличко: Одиноким пенсионерам Киева доставляют продукты и лекарства

Кличко: Одиноким пенсионерам Киева доставляют продукты и лекарства
13:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Киевская власть организовала доставку продуктов и лекарств одиноким пенсионерам на период карантина в связи с коронавирусом.

Власти Киева организовывают доставку продуктов и медикаментов одиноким людям пожилого возраста, так как эта категория населения наиболее уязвима в связи с распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы понимаем, что категория людей 60+ наиболее уязвима к коранавирусу и именно поэтому мы организовали доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены для одиноких пенсионеров, - чтобы максимально ограничить их контакты с другими людьми", - сказал Кличко на брифинге в четверг.

По его словам, более 12 тысяч одиноких киевлян пожилого возраста нуждаются в такой помощи.

Мэр Киева Кличко заявил, что метро не будет работать до 3 апреля

"Все социальные работники инструктированы о предотвращении распространения инфекции, соблюдают правила гигиены, когда посещают людей", - сказал городской голова.

Кличко добавил, что всего в столице проживает более 600 тысяч людей старше 60 лет.

Напомним: 

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Пенсионеры, Метро, Карантин, Коронавирус.
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