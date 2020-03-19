Кличко: Одиноким пенсионерам Киева доставляют продукты и лекарства

Власти Киева организовывают доставку продуктов и медикаментов одиноким людям пожилого возраста, так как эта категория населения наиболее уязвима в связи с распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Мы понимаем, что категория людей 60+ наиболее уязвима к коранавирусу и именно поэтому мы организовали доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены для одиноких пенсионеров, - чтобы максимально ограничить их контакты с другими людьми", - сказал Кличко на брифинге в четверг.
По его словам, более 12 тысяч одиноких киевлян пожилого возраста нуждаются в такой помощи.
"Все социальные работники инструктированы о предотвращении распространения инфекции, соблюдают правила гигиены, когда посещают людей", - сказал городской голова.
Кличко добавил, что всего в столице проживает более 600 тысяч людей старше 60 лет.
Напомним:
В этом году в Киеве не планируется увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.
В Киеве с полудня 18 марта также отменены все городские электрички.
В свою очередь автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.
В Киевской области в связи с коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации.