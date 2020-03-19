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Кличко говорит, что стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве расти не будет

Кличко говорит, что стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве расти не будет
05:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В общественном транспорте Киева в этом году тарифы не вырастут.

В этом году в Киеве не планируется увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украинского радио".

"Что касается цен, мы сейчас не планируем и в этом году также не планируем повышение цен на проезд, несмотря на то, что у нас коммунальный транспорт является убыточным, он дотационный. и эта дотация стоит нашему бюджету в год 1 млрд 800 млн грн. Передвижение метрополитеном и общественным транспортом - одно из самых дешевых в мире, 8 гривень - это примерно 25 центов", - сказал Кличко.

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Вместе с тем, он отметил, что столичные власти вкладывают большие средства в транспортную инфраструктуру города.

"Мы сейчас закупаем большое количество и автобусов, и троллейбусов, и сейчас ремонтируем дороги, мостовые переходы", - сказал он.

Напомним: 

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Виталий Кличко, Киев, Общественный транспорт.
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