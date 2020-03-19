Кличко говорит, что стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве расти не будет

В этом году в Киеве не планируется увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украинского радио".
"Что касается цен, мы сейчас не планируем и в этом году также не планируем повышение цен на проезд, несмотря на то, что у нас коммунальный транспорт является убыточным, он дотационный. и эта дотация стоит нашему бюджету в год 1 млрд 800 млн грн. Передвижение метрополитеном и общественным транспортом - одно из самых дешевых в мире, 8 гривень - это примерно 25 центов", - сказал Кличко.
Вместе с тем, он отметил, что столичные власти вкладывают большие средства в транспортную инфраструктуру города.
"Мы сейчас закупаем большое количество и автобусов, и троллейбусов, и сейчас ремонтируем дороги, мостовые переходы", - сказал он.
Напомним:
17 марта метро Киева с 23:00 временно прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.
В Киеве с полудня 18 марта также отменены все городские электрички.
В свою очередь автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.