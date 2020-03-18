Карантин и закрытие метро в Киеве: Кличко призвал людей оставаться дома

Люди, которые заявляют о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами транспортной отрасли и выражают свое персональное мнение, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Люди, которые заявляют об этом (частичном восстановлении работы метро – ред.), не являются специалистами, не являются ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают", - сказал Кличко в эфире "Украинского радио" в среду.
Вместе с тем, он отметил, что сегодня, в ситуации, когда временно не работает метро, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, которых пока еще недостаточно. "Поэтому город работает над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться по столице", – добавил градоначальник.
Мэр Киева отметил, что коронавирус является очень агрессивным и быстро передается.
"Вместе с тем, вирус еще не изучен, а вакцины от COVID-19 в мире не существует. Поэтому отмена движения метрополитене до 3 апреля - вынужденные и предупредительные меры", – подчеркнул Кличко.
"Мы понимаем, что ограничение передвижения по городу - это очень неудобно для его жителей. Но наша задача, чтобы вирус не распространялся быстро. И одна из рекомендаций международных экспертов, в частности, наших коллег из Уханя, - это ограничение социальных контактов ", - добавил он.
Кличко призвал киевлян с пониманием относиться к ограничительным мерам, оставаться в домах, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.
Что произошло:
17 марта метро Киева с 23:00 временно прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.
В Киеве с полудня 18 марта также отменены все городские электрички.
В свою очередь автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
Напомним:
В Украине 18 марта зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях.
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