Кабмин обещает пенсионерам по 1000 грн до конца апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что до конца месяца все украинские пенсионеры, которые получают менее 5 тыс грн, получат доплату в 1 тыс. грн.
"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1 тыс. грн тем, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил он в среду на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, по поручению президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.
"Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирование для помощи украинцам. Теперь надо двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение", - подчеркнул Зеленский.
Напомним:
План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года бывший министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля.Согласно стратегии, в случае ее утверждения Верховной Радой украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Предполагается, что до 2023 года пенсии вырастут на 1200 грн.
5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года пенсии проиндексируют.
6 марта новый министр соцполитики Лазебная сказала, что пенсии украинцам в 2020 году должны повыситься на 11%.
18 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с объявлением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции правительство с 1 апреля выплатит дополнительно 1000 грн некоторым категориям пенсионеров