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Кабмин обещает пенсионерам по 1000 грн до конца апреля

Кабмин обещает пенсионерам по 1000 грн до конца апреля
15:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:До конца апреля все пенсионеры, которые получают менее 5000 грн, получат доплату в 1000 грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что до конца месяца все украинские пенсионеры, которые получают менее 5 тыс грн, получат доплату в 1 тыс. грн.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1 тыс. грн тем, у кого пенсия ниже 5 тыс. грн. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил он в среду на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

Кроме того, по поручению президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

Выплата пенсий в апреле: кто получит компенсацию

"Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирование для помощи украинцам. Теперь надо двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение", - подчеркнул Зеленский.

Напомним: 

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Кабмин, Пенсионеры, Пенсия, Денис Шмыгаль.
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