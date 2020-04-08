Украинцев предупредили о телефонных мошенниках

Новости Украины:В Национальном банке Украины предупредили граждан о мошенниках, которые активизировались во время карантина.

Украине во время действия карантина в связи с коронавирусом увеличилось количество мошеннических действий с банковскими картами, сообщает Национальный банк (НБУ).

Отмечается, что злоумышленники массово рассылают СМС-сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь".

Они требуют сообщить номер платежной карты, срок ее действия и другую информацию.

"Содержание таких сообщений может несколько отличаться, однако их цель одна - получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах", - отметили в НБУ.

Пример сообщения, которые рассылают мошенники: НБУ

В НБУ призвали не отвечать на такие сообщения, не звонить по указанным номерам; не переходить по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях; не сообщать и не пересылать никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код безопасности CVC (три цифры на обороте карты).

Отмечается, что работники банков не имеют права и полномочий запрашивать персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию касательно ваших счетов.

В случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или других государственных выплат (в частности одноразовой помощи в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут СМС-сообщений, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.