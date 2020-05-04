Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На всей территории Украины, включая ОРДЛО: В ОПУ рассчитывают провести местные выборы в октябре
На всей территории Украины, включая ОРДЛО: В ОПУ рассчитывают провести местные выборы в октябре
Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

На всей территории Украины, включая ОРДЛО: В ОПУ рассчитывают провести местные выборы в октябре

На всей территории Украины, включая ОРДЛО: В ОПУ рассчитывают провести местные выборы в октябре
22:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Ермак надеется, что в октябре местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая ОРДЛО.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по-прежнему надеется, что в октябре 2020 года местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая временно оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской области.

В ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, отвечая на вопрос о том, может ли быть перенесена дата проведения местных выборов в Украине, Ермак отметил, что пока этот вопрос не обсуждался в Офисе президента и дата местных выборов остается неизменной.

"И я очень верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе, на сегодня на неподконтрольных территориях. В целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, базируясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем для прекращения войны на Донбассе", - подчеркнул глава ОП.

Опрос: На досрочных выборах в Раду могут пройти четыре партии

Ермак указал, что соблюдение принципов Копенгагенской конвенции дает возможность выполнить все условия Украины по безопасности для проведения таких выборов. "Это касается и вывода иностранных формирований, и передачи границы под контроль (Украине – ред.) и всего остального", - отметил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Местные выборы, ОРДЛО, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
02 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
03 В Киеве перекроют еще один путепровод
04 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
05 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Ермак: Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в ОПУ нет
Ермак назвал скандал с записями "спланированной операцией"
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь