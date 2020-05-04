Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
В мае проиндексируют пенсии: кто получит надбавку
В мае проиндексируют пенсии: кто получит надбавку
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая

Опрос: На досрочных выборах в Раду могут пройти четыре партии

Опрос: На досрочных выборах в Раду могут пройти четыре партии
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Рейтинг президентской партии снижается, растут рейтинги политсил разного направления.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце апреля, то преодолели бы 5%-й барьер 4 политические партии, при этом четверть избирателей еще не определились со своим выбором, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 17 по 25 апреля.

Так, 18,5% респондентов проголосовали бы за партию "Слуга народа", 9% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 8,7% - за партию "Европейская солидарность", 6,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Еще 2,1% опрошенных заявили, что проголосовали бы за "Партию Шария", 2% - за партию "Голос", 1,9% - за партию "Сила и Честь", 1,5% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 1,4% - за партию "Гражданская позиция", 1,2% - за партию "Свобода", 1% - за партию "Оппозиционный блок". За другие партии - всего 2,8%.

При этом 4,8% заявили, что вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень.

24,5% опрошенных заявили, что еще не определились, за кого голосовать.

10,9% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

3% - отказались отвечать на вопрос.

При этом, отмечают социологи, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, а именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля, то получаются следующие результаты:

32,6% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 15,8% - за партию "ОПЗЖ", 15,2% - за партию "Европейская Солидарность", 12% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

За кого бы проголосовали украинцы, если бы выборы состоялись в конце апреля: опрос

Еще 3,6% респондентов отдали бы свои голоса за "Партию Шария", 3,5% - за партию "Голос", 3,4% - за партию "Сила и Честь", 2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 2,5% - за партию "Гражданская позиция", 2% - за партию "Свобода", 1,7% - за партию "Оппозиционный блок".

Зза другие партии - всего 5%.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 17 по 25 апреля. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Выборы, Депутаты, Партии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
03 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
04 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
Карта коронавируса в Украине и мире 4 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Какого числа День матери 2020: история и традиции праздника
Какого числа День матери 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь