Рада федерацій рф фактично розписалася в черговому злочині проти України

Російські політики одноголосно підтримали "ратифікацію" договорів про "включення" окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу росії. Відповідне голосування відбулося під час засідання радфеду рф у вівторок, 4 жовтня.

Як передають росЗМІ, проти відкритої анексії українських регіонів не проголосував жоден із путінських поплічників. Закінчитися все це незаконне дійство має вельми епічно — внесенням чергових поправок до тексту російської конституції.

Зазначимо, що "ратифікація" договорів про насильницьке приєднання окремих українських територій до рф була не тільки підтримана одноголосно. Її ще й зустріли гучними оплесками.

Голосування совфеда Росії про анексію частини України

За словами представника російської ради андрея клішаса, після цього варто очікувати, що відповідний "указ" буде підписаний диктатором владимиром путіним. Це, зрештою, і закріпить внесення поправок до конституції рф, де буде зазначено, що ОРДЛО, а також Херсонська та Запорізька області є "суб’єктами" російської федерації.

Подібні новини українці зустріли дуже очікуваною реакцією: невдоволенням та яскравими характеристиками для всіх, хто голосував за "ратифікацію".

Українські політики вже вважають проведення референдумів на окупованих територіях істерикою путіна та пропонують свої варіанти вирішення проблемної ситуації.

Крім цього "Телеграф" повідомляв, що про нову російську анексію думають експерти і як із цим може бути пов’язаний Захід.