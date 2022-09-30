росія хоче створити "федеральний округ" з анексованих територій: подробиці від гауляйтерів

Назву новоствореного "федерального округу" поки не затвердили

Країна-окупант після проведення псевдореферендумів у Херсонській та Запорізькій областях має намір створити з анексованих територій новий "федеральний округ".

Як повідомив т.зв. "голова адміністрації" Запорізької області Євген Балицький, назву нового "федерального округу" поки що не затвердили. Водночас т.зв. "голова адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що росія приєднала до себе кілька населених пунктів Миколаївської області.

"Влада" окупованого Енергодару своєю чергою каже, що процес перепідключення Запорізької АЕС до російських мереж помітно прискориться.

Як повідомлялося раніше, росія терміново провела так звані "референдуми" на захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

30 вересня російський диктатор володимир путін підписав договори з гауляйтерами окупованих областей про "приєднання" до росії. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про подання заявки на вступ до НАТО, а також назвав одну умову для діалогу з кремлем.