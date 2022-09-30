Україна подає заявку до НАТО: сенсаційна заява Зеленського
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Заявка до НАТО вже підписана
Україна сьогодні подає заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у пришвидшеному порядку. Це рішення було прийнято за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в офіційному Telegram-каналі. Він зазначив, що Україна продовжуватиме посилюватися та працювати над деокупацією всієї території.
"Ми де-факто союзники. Цього вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях у НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу, вони реальні для України – реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто", — сказав Зеленський.
За словами президента, Україна хоче приєднатися до НАТО за процедурою, яка "відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти", тобто у пришвидшеному порядку. Він також послався на прецеденти Фінляндії та Швеції, які подали заявки до альянсу без плану дій щодо членства в НАТО.
"Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), що розроблений і представлений нашим партнерам", — додав Зеленський.
У відео також показали момент підписання заявки. Це офіційно зробили Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, Зеленський заявив, що Україна завжди намагалася створити умови для переговорного процесу, але тепер це можливо лише з іншим російським президентом.