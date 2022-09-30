Засідання РНБО із Зеленським на чолі завершилося: що відомо

Під головуванням глави держави відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО)

У п’ятницю, 30 вересня, на 219-й день повномасштабного вторгнення рф президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому були розглянуті питання забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору.

Члени РНБО розглянули питання про чергові спроби анексії території України та ескалації збройної агресії з боку рф. Про це повідомляє офіційний сайт Офісу президента.

На засіданні були обговорені заходи, які необхідно вжити для забезпечення колективної безпеки євроатлантичного простору та України. Зокрема, це зміцнення та розширення міжнародної коаліції на підтримку України, збільшення військово-технічної допомоги нашій державі, посилення санкційного тиску на рф, впровадження пропозицій щодо безпеки на міжнародній арені, активізація стратегії ядерного стримування росії з боку країн євроатлантичного простору, а також протидія гібридних загроз з боку кремля.

Крім того, за підсумками засідання Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку.

"РНБО прийняла рішення про застосування санкцій до значних фізичних та юридичних осіб росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права або так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України та спільноти демократичних народів.

І водночас звертаюся до народних депутатів України: на наступному засіданні Верховної Ради розглядатиметься проєкт закону про націоналізацію всіх російських активів, який має значно спростити цю процедуру. Прошу підтримати цей законопроєкт без зволікань", — додав Зеленський.

Нагадаємо, у п’ятницю президент рф володимир путін підписав документи про так зване "приєднання окупованих територій" до складу росії. Кремль, попри поразки на фронті, хотів провернути анексію за кримським сценарієм, спочатку провівши в захоплених регіонах псевдореферендуми, а потім оголосивши їх незалежними.